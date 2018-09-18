Labneli Mantar Dolgulu Köfte

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İç malzeme için labne peynirini süzüp kenara alın. Mantarların saplarını kesin. Üzerine sirke dökülmüş havlu kağıt ile sildikten sonra küp doğrayın. Kırmızı biberi yıkayıp ikiye bölün ve çekirdeklerini çıkartıp küçük küp şeklinde doğrayın. Taze soğan ve dereotunu yıkayıp ince kıyın. Zeytinyağını bir tavaya alıp iyice ısıtın ve mantarları tavaya alıp, yüksek ateşte kavurun. Suyunu salıp çektikten sonra üzerine sarmısak ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Üzerine ince kıyılmış taze soğan ilave edip soğumaya bırakın. İyice soğuttuğunuz karışıma labne, dereotu, tuz ve karabiber ekleyip kenara alın. Köfte için ince bulgur ve irmiği kapaklı bir kaba alıp karıştırın. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip kapağını kapatın. Karışım şişip soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletin. Üzerine rendelemiş soğan ve kalan malzemeyi katın. Macun kıvamına (elinizle rahatça şekil verecek kadar yapışkan olması gerekir) gelene kadar iyice yoğurun. Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizi hafifçe ıslatıp bir parçayı avcunuza alın. Ortasına parmağınızla bastırıp ince kabuklu bir oyuk oluşturun. İçine labneli mantarlı malzemeden koyup kapatın ve yuvarlayın. Kalan malzemeyi de aynı şekilde hazırlayın ve bol yağda kızartın.