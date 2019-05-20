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Lavaşta Tepsi Kebabı

Lavaşta Tepsi Kebabı
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet lavaş ekmeği



250 gram bir kez çekilmiş kuzu kıyma



250 gram bir kez çekilmiş dana kıyma



1 adet soğan



Tuz, karabiber, pulbiber



Yarım çorba kaşığı zeytinyağı



1 adet kırmızı biber



3-4 adet sivri biber



20 adet arpacık soğan



6-7 adet kiraz domates


YAPILIŞI

Lavaşı 8 eşit üçgen olacak şekilde kesip kenara alın. Köfte için kuzu kıyma, dana kıyma, rendelenmiş soğan, karabiber, tuz ve pulbiberi iyice yoğurun. Harcı bezelere ayırıp lavaşların geniş tarafı uzunluğunda rulo şeklinde elinizde şekil verin ve lavaşlara sarın. Daha sonra zeytinyağı ile yağlanmış orta boy yuvarlak bir tepsinin kenarlarına yan yana dizin. Tepsinin ortasına doğranmış biber, arpacık soğan ve kiraz domatesleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

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