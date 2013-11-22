Mantarlı Et

Önce yüksek, daha sonra kısık ateşte, et yumuşayıncaya kadar pişirin. Et suyunu süzüp kenara alın. Ayrı bir

tencerede unu tereyağında kavurun. Üzerine süzdüğünüz et suyunu ekleyip karıştırın. Dilimlenmiş mantar ilave edip, 15 dakika pişirin. Krema, limon suyu ve yumurta sarısını iyice çırpıp, yavaş yavaş tencereye ekleyin. 5 dakika pişirip, etin üzerine katın. 5 dakika birlikte pişirin ve kıyılmış maydanozla servis yapın.

Et, soğan, küp doğranmış havuç, kıyılmış pırasa, kekik, fesleğen, tuz, karabiber ve suyu tencereye alın.