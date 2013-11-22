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Mantarlı Et

Mantarlı Et
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

300 gram mantar

1 kg küp doğranmış kuzu budu

20 adet arpacık soğan

1 adet havuç

3 adet pırasa

1 çorba kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı fesleğen

3 su bardağı su

1 çorba kaşığı un

4 çorba kaşığı tereyağı

1 çay bardağı krema

1 adet limonun suyu

1 adet yumurtanın sarısı

1 tatlı kaşığı tane karabiber

Yarım demet maydanoz

Tuz

YAPILIŞI

Et, soğan, küp doğranmış havuç, kıyılmış pırasa, kekik, fesleğen, tuz, karabiber ve suyu tencereye alın.
Önce yüksek, daha sonra kısık ateşte, et yumuşayıncaya kadar pişirin. Et suyunu süzüp kenara alın. Ayrı bir
tencerede unu tereyağında kavurun. Üzerine süzdüğünüz et suyunu ekleyip karıştırın. Dilimlenmiş mantar ilave edip, 15 dakika pişirin. Krema, limon suyu ve yumurta sarısını iyice çırpıp, yavaş yavaş tencereye ekleyin. 5 dakika pişirip, etin üzerine katın. 5 dakika birlikte pişirin ve kıyılmış maydanozla servis yapın.
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