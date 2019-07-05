Mantarlı Köfte Tarifi

Kıymayı derin bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarmısak, ufalanmış ekmek içi, yumurta, kimyon, karabiber ve tuz ilave edip iyice yoğurun. Köfte harcından mandalina iriliğinde bezeler koparıp, her birinin ortasına baş parmağınızla bastırarak çanak şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Harç için ayıklanıp doğranmış mantar ve zeytinyağını tavaya alın. Suyunu salıp çekene dek soteleyin. Küp doğranmış kırmızı biber, karabiber ve tuz ilave edip 5 dakika daha soteleyin. Ocaktan alıp, kıyılmış maydanoz ekleyerek karıştırın. Harcı köftelerin ortalarına pay edip servis yapın.