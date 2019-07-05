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Mantarlı Köfte Tarifi

Severek yediğiniz köfteyi bir de mantarla lezzetlendirerek deneyin. Sofranıza renk katacak olan mantarlı köfte nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Mantarlı Köfte Tarifi
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Köfte için:



500 gram köftelik kıyma



2 adet soğan, 2 diş sarmısak



3 dilim bayat ekmek içi



1 adet yumurta, tuz



1 çay kaşığı kimyon



1 çay kaşığı karabiber



Harç için:



200 gram mantar



2 çorba kaşığı zeytinyağı



1 adet kırmızı biber



6-7 dal maydanoz, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Kıymayı derin bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ezilmiş sarmısak, ufalanmış ekmek içi, yumurta, kimyon, karabiber ve tuz ilave edip iyice yoğurun. Köfte harcından mandalina iriliğinde bezeler koparıp, her birinin ortasına baş parmağınızla bastırarak çanak şekli verin. Yağlanmış fırın tepsisine yerleştirip, önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana dek pişirin. Harç için ayıklanıp doğranmış mantar ve zeytinyağını tavaya alın. Suyunu salıp çekene dek soteleyin. Küp doğranmış kırmızı biber, karabiber ve tuz ilave edip 5 dakika daha soteleyin. Ocaktan alıp, kıyılmış maydanoz ekleyerek karıştırın. Harcı köftelerin ortalarına pay edip servis yapın.

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