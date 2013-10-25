Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg kuşbaşı doğranmış kuzu eti
1 su bardağı su, 1 kg patlıcan
6 adet domates, 3-4 adet sivri biber
(arzuya göre acı biber de olabilir)
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı tane sumak
4 diş sarımsak
Yarım çay kaşığı un, tuz, un
YAPILIŞI
Ete su ekleyip, düdüklü tencerede 15 dakika pişirin. Patlıcan ve domateslerin kabuklarını temizlemeden iri küpler halinde, biberleri halka doğrayın. Eti geniş ve derin bir tencereye alıp, üzerine sırasıyla patlıcan, domates, biber, tuz ve tereyağının yarısını ekleyin. Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın. Tencerenin kapağını kapatıp, kısık ateşte, 15 dakika pişirin. Patlıcanların kararmaması için tahta kaşıkla ara sıra hafifçe karıştırın. Ayrı bir yerde sumağa 1 çay bardağı sıcak su ekleyip 10 dakika dinlendirin. Suyu bir kaba süzüp, üzerine un ekleyip karıştırın. Unlu sumak suyunu yemeğin üzerine gezdirip, bir taşım daha pişirin. Meftuneyi servis tabağına alıp, üzerine dövülmüş sarımsak serpiştirin. Sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Diyarbakır’da pişen tencere yemekleri arasında “Meftune” ilk sıralarda yer alır. Meftune yemeğinde patlıcan yerine bakla veya kabak da kullanılmaktadır.