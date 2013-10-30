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Meksika Usülü Et

Meksika Usülü Et
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg dana strogonof

2 adet soğan

1 su bardağı zeytinyağı

4’er adet yeşil ve kırmızı biber

4 adet domates

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı hardal tozu

1 çay kaşığı sarmısaklı çeşni

1 su bardağı Meksika fasulyesi

Yarımşar çorba kaşığı domates ve

biber salçası

Bir tutam acı kırmızıbiber

1 çay kaşığı nane

Tuz

Servis için: 1 kutu Meksika taco

YAPILIŞI

Soğanı kıyıp, zeytinyağında kavurun. Kıyılmış yeşil ve kırmızı biber ekleyip kavurmaya devam edin. Et, rendelenmiş domates, karabiber, hardal tozu, sarımsaklı çeşni, Meksika fasulyesi, domates ve biber salçası ilave edip 30 dakika kısık ateşte pişirin. Ocaktan almaya yakın kırmızıbiber, nane ve tuz ekleyip karıştırın. Karışımı taco'ların içlerine pay edip, fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5 dakika pişirin. Arzua göre üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip servis yapın.
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