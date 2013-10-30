Meksika Usülü Et

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kg dana strogonof
2 adet soğan
1 su bardağı zeytinyağı
4’er adet yeşil ve kırmızı biber
4 adet domates
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı hardal tozu
1 çay kaşığı sarmısaklı çeşni
1 su bardağı Meksika fasulyesi
Yarımşar çorba kaşığı domates ve
biber salçası
Bir tutam acı kırmızıbiber
1 çay kaşığı nane
Tuz
Servis için: 1 kutu Meksika taco
YAPILIŞI
Soğanı kıyıp, zeytinyağında kavurun. Kıyılmış yeşil ve kırmızı biber ekleyip kavurmaya devam edin. Et, rendelenmiş domates, karabiber, hardal tozu, sarımsaklı çeşni, Meksika fasulyesi, domates ve biber salçası ilave edip 30 dakika kısık ateşte pişirin. Ocaktan almaya yakın kırmızıbiber, nane ve tuz ekleyip karıştırın. Karışımı taco'ların içlerine pay edip, fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 5 dakika pişirin. Arzua göre üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip servis yapın.