Meksika Usülü Et

Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg dana strogonof



2 adet soğan



1 su bardağı zeytinyağı



4’er adet yeşil ve kırmızı biber



4 adet domates



Yarım çay kaşığı karabiber



Yarım çay kaşığı hardal tozu



1 çay kaşığı sarmısaklı çeşni



1 su bardağı Meksika fasulyesi



Yarımşar çorba kaşığı domates ve



biber salçası



Bir tutam acı kırmızıbiber



1 çay kaşığı nane



Tuz



Servis için: 1 kutu Meksika taco