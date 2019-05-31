Memleket Sarması Tarifi

6 adet kuzu kol (parça kemikli)
2 çorba kaşığı un
2 çorba kaşığı tereyağı
2 çorba kaşığı zeytinyağı
Yeteri kadar su
Köfte harcı için:
Yarım çay bardağı kırık pirinç
Yarım çay bardağı bulgur
200 gram dana kıyma
Yarımşar çay kaşığı karabiber ve
kimyon, yeteri kadar tuz
Üzerine:
2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz
Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye alıp kızdırın. Kuzu kol parçaları una bulayıp, her iki tarafını da mühürleyin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip pişmeye bırakın. Köfte harcı için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice yoğurun. Harçtan fındıktan biraz daha büyük parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Etlerin pişmesine yakın köfteleri tencereye ilave edin. Pişince ocaktan alıp, üzerine maydanoz serpin ve sıcak olarak servis yapın.