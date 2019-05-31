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Memleket Sarması Tarifi

Aydın yöresinden çok farklı bir tarif: Memleket sarması! Akşam yemeklerinde sofranıza lezzet katacak müthiş bir tat. Memleket sarması nasıl yapılır? İşte tarifi...
Memleket Sarması Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet kuzu kol (parça kemikli)

2 çorba kaşığı un

2 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

Yeteri kadar su



Köfte harcı için:

Yarım çay bardağı kırık pirinç

Yarım çay bardağı bulgur

200 gram dana kıyma

Yarımşar çay kaşığı karabiber ve

kimyon, yeteri kadar tuz



Üzerine:

2 çorba kaşığı kıyılmış maydanoz


YAPILIŞI

Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye alıp kızdırın. Kuzu kol parçaları una bulayıp, her iki tarafını da mühürleyin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip pişmeye bırakın. Köfte harcı için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice yoğurun. Harçtan fındıktan biraz daha büyük parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Etlerin pişmesine yakın köfteleri tencereye ilave edin. Pişince ocaktan alıp, üzerine maydanoz serpin ve sıcak olarak servis yapın.

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