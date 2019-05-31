Memleket Sarması Tarifi

Tereyağı ve zeytinyağını bir tencereye alıp kızdırın. Kuzu kol parçaları una bulayıp, her iki tarafını da mühürleyin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip pişmeye bırakın. Köfte harcı için tüm malzemeyi geniş bir kaba alıp iyice yoğurun. Harçtan fındıktan biraz daha büyük parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Etlerin pişmesine yakın köfteleri tencereye ilave edin. Pişince ocaktan alıp, üzerine maydanoz serpin ve sıcak olarak servis yapın.