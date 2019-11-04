Meyveli kuzu gerdan tarifi

Kuzu gerdanları bir tencereye alıp, kısık ateşte kendi yağında çevirerek pişirin. Üzerlerini geçecek kadar sıcak su, çubuk tarçın ve karanfil ekleyip yumuşayana dek (gerekirse su ekleyerek) pişirip, sudan alın. Kayısıları ikiye bölün. İncirleri uzunlamasına kesin. Arpacık soğanları temizleyip dörde bölün. Tereyağı ve sıvıyağı ayrı bir tencereye alıp kuzu gerdanların her iki tarafını kızartın. Üzerine arpacık soğan ekleyip renkleri dönene dek kavurun. Kayısı, incir, üzüm ve pekmez ekleyin. Birkaç dakika kavurup üzerini geçecek kadar et haşladığınız sudan koyun. Su az gelirse üzerini sıcak suyla tamamlayın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Meyveler yumuşayana dek pişirip ocaktan alın