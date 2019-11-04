DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Meyveli kuzu gerdan tarifi

Meyveli kuzu gerdan tarifi

Meyveli kuzu gerdan tarifi
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

8 adet kuzu gerdan



15 adet kuru kayısı



6 adet kuru incir



Yarım su bardağı siyah kuru üzüm



Yeteri kadar su



1 adet çubuk tarçın



4 adet karanfil



12 adet arpacık soğan



2 çorba kaşığı tereyağı



3 çorba kaşığı sıvıyağ



2 çorba kaşığı üzüm pekmezi



Tuz, karabiber


YAPILIŞI

Kuzu gerdanları bir tencereye alıp, kısık ateşte kendi yağında çevirerek pişirin. Üzerlerini geçecek kadar sıcak su, çubuk tarçın ve karanfil ekleyip yumuşayana dek (gerekirse su ekleyerek) pişirip, sudan alın. Kayısıları ikiye bölün. İncirleri uzunlamasına kesin. Arpacık soğanları temizleyip dörde bölün. Tereyağı ve sıvıyağı ayrı bir tencereye alıp kuzu gerdanların her iki tarafını kızartın. Üzerine arpacık soğan ekleyip renkleri dönene dek kavurun. Kayısı, incir, üzüm ve pekmez ekleyin. Birkaç dakika kavurup üzerini geçecek kadar et haşladığınız sudan koyun. Su az gelirse üzerini sıcak suyla tamamlayın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Meyveler yumuşayana dek pişirip ocaktan alın

Bunları da Denemek İster misiniz?
Terkib-i çeşidiye tarifi
Terkib-i çeşidiye tarifi
Hünkar beğendili lazanya tarifi
Hünkar beğendili lazanya tarifi
Kıymalı ve bulgurlu kırmızı biber dolması tarifi
Kıymalı ve bulgurlu kırmızı biber dolması tarifi
Sakatat güzellemesi tarifi
Sakatat güzellemesi tarifi
İşkembe schnıtzel tarifi
İşkembe schnıtzel tarifi
Yürek kavurma tarifi
Yürek kavurma tarifi
Pratik kelle tandır tarifi
Pratik kelle tandır tarifi
Nohutlu işkembe tarifi
Nohutlu işkembe tarifi

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN