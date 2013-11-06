Milföylü Rosto

karıştırıp, etin her tarafına sürün. 2 Daha sonra eti zeytinyağı ilave edilmiş bir fırın kabına alın. Önceden

ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika pişirin ve tel ızgara üzerine çıkarıp, dinlenmeye bırakın.

3 Mantarları ince dilimleyin. 1 çorba kaşığı tereyağını bir tavaya alın ve ince kıyılmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine mantar, pul biber ve tuz ekleyin. Suyunu çekene dek harlı ateşte pişirin. Ocaktan alıp maydanoz ekleyin. 4 Milföyleri yumuşayana dek oda sıcaklığında bekletin. Unlu zeminde merdane

yardımıyla 1 mm kalınlığında açın. Daha sona 1 cm'lik şeritler halinde kesin. 5 Bir fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Sotelediğiniz mantarı tepsiye yayın. Etin her tarafını 1 çorba kaşığı tereyağı ile yağlayıp, mantarın üzerine yerleştirin. Etin üstüne 1-2 dilim halka doğranmış domates koyun. Milföy şeritlerini etin etrafına kafes şeklinde yerleştirip, yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirin. Dilimleyerek servis yapın.

1 çorba kaşığı tereyağını tencerede eritin ve üzerine eti ekleyin. Her tarafını çevirerek kızartın ve etrafında bir kabuk oluşmasını sağladıktan sonra ocaktan alın. Tuz, karabiber ve biberiyeyi