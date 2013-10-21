Morel Mantarlı Sos Eşliğinde Dana Pirzola

Zeytinyağı, biberiye, soğan, limon suyu, karabiber, süt ve tuzu iyice karıştırın. Pirzolaları ekleyip harmanlayın ve 2 saat dinlendirin. Pirzolaları marineden alıp, ızgarada önlü arkalı pişirin. Morel mantarlı sos için soğanı, sıvı yağda soteleyin. Mantar, tuz ve karabiber ilave edip sotelemeye devam edin. Et suyu, ardından krema ekleyip, 1-2 dakika sonra ocaktan alın. Ispanak püresi için ıspanağı haşlayıp blenderden geçirin. Unu sıvı yağda kavurun. Ispanağı ekleyip kavurmaya devam edin. Muskat ve tuz ilave edip karıştırın. Süt ekleyip 1 dakika karıştırarak pişirin. Pirzolayı servis tabağına alın. Morel mantarlı sos, ıspanak püresi, dilerseniz fırınlanmış patates ile servis yapın.

Morel mantarı: Büyük marketlerden temin edilebilen morel mantarı, kuzu göbeği adıyla da bilinir. Bu mantar çeşidi Fransa'da soslara aroma vermek için kullanılır.