Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram kuşbaşı kuzu eti
2 çorba kaşığı tereyağı
Yeteri kadar su
1 adet soğan
1 demet pazının yaprakları
2 adet kırmızı pancar
Mercimek büyüklüğünde bir parça damla sakızı
1 çay kaşığı
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı tane kişniş
1 parça çubuk tarçın
Tuz
YAPILIŞI
1 Eti bir tencereye alıp, üzerine 2 su bardağı su ekleyin. Arada bir köpüğünü alarak ve azalırsa su ekleyerek
et yumuşayana kadar pişirin. Soğanı yemeklik, pazıyı ince doğrayın. Pancarların kabuğunu soyup, elma dilimi şeklinde dilimleyin. 2 Et yumuşayınca üzerine tereyağı, soğan, pazı ve pancarı ekleyin. Suyu azalmışsa yemeğin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. 20 dakika pişirdikten sonra damla sakızı,
karabiber, kimyon, kişniş, tarçın ve tuz ekleyin. Pancar yumuşayana dek pişirip, ocaktan alın.