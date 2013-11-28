et yumuşayana kadar pişirin. Soğanı yemeklik, pazıyı ince doğrayın. Pancarların kabuğunu soyup, elma dilimi şeklinde dilimleyin. 2 Et yumuşayınca üzerine tereyağı, soğan, pazı ve pancarı ekleyin. Suyu azalmışsa yemeğin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. 20 dakika pişirdikten sonra damla sakızı,

karabiber, kimyon, kişniş, tarçın ve tuz ekleyin. Pancar yumuşayana dek pişirip, ocaktan alın.

1 Eti bir tencereye alıp, üzerine 2 su bardağı su ekleyin. Arada bir köpüğünü alarak ve azalırsa su ekleyerek