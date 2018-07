Eti tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ilave edin. Üzerinde biriken köpüğü ara sıra alarak, et yumuşayana dek pişirin. Erik ve kayısıları ılık suda 1-2 saat bekletin. Eriğin çekirdeklerini çıkarın. Daha sonra her ikisini de ikiye bölün. Bademleri kaynayan suya ilave edin. 5 dakika sonra alın. Kabuklarını soyup ikiye bölün. Soğanları küp doğrayın. Eti tencereden çıkarıp, et suyunu süzün. 2 su bardağı et suyunu başka bir tencereye alıp, kaynatın. Üzerine bal, tereyağı, tuz ve karabiber ilave edin. Kapağı kapalı olarak 30- 5 dakika pişirin. Sürenin sonunda badem, erik, kayısı ve siyah üzümü ekleyip, 10 dakika daha pişirin. 4 çorba kaşığı sirke ilave edip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.