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Sofra / Et Yemekleri / Mutancene

Mutancene

Mutancene
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg kemikli kuzu eti (tercihen kol kısmından)

Yeteri kadar su

1 su bardağı kuru erik

1 su bardağı kuru kayısı

Yarım su bardağı tatlı badem

4 adet orta boy soğan

2 çorba kaşığı bal

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı taze siyah üzüm

4 çorba kaşığı sirke, tuz, karabiber

YAPILIŞI

Eti tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ilave edin. Üzerinde biriken köpüğü ara sıra alarak, et yumuşayana dek pişirin. Erik ve kayısıları ılık suda 1-2 saat bekletin. Eriğin çekirdeklerini çıkarın. Daha sonra her ikisini de ikiye bölün. Bademleri kaynayan suya ilave edin. 5 dakika sonra alın. Kabuklarını soyup ikiye bölün. Soğanları küp doğrayın. Eti tencereden çıkarıp, et suyunu süzün. 2 su bardağı et suyunu başka bir tencereye alıp, kaynatın. Üzerine bal, tereyağı, tuz ve karabiber ilave edin. Kapağı kapalı olarak 30- 5 dakika pişirin. Sürenin sonunda badem, erik, kayısı ve siyah üzümü ekleyip, 10 dakika daha pişirin. 4 çorba kaşığı sirke ilave edip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.

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