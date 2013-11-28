Narenciye Aşı

büyüklüğünde parçalar koparın. Yuvarlak köfteler hazırlayıp, kenara alın. 2 Zeytinyağını bir tencereye

alın ve eti suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine 3 su bardağı sıcak su ekleyin. Et iyice yumuşayana

kadar (gerekirse su ekleyerek) pişirin. 3 Soğanı piyazlık, pırasa ve havucu jülyen doğrayın. Et yumuşayınca

üzerine soğan, pırasa, havuç, köfte, portakal suyu, damla sakızı, tuz ve nane dışındaki tüm baharatları ekleyin. Suyu azalmışsa yemeğin üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan almadan önce tuz ekleyin. Ocaktan alıp kıyılmış nane katın. 5 dakika kadar dinlendirip servis yapın.

1 Öncelikle köfteleri hazırlayın. Bunun için kıyma, tuz ve kimyonu birlikte yoğurun. Harçtan fındık