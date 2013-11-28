Narenciye Aşı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
400 gram kuşbaşı kuzu eti
1 çorba kaşığı zeytinyağı
Yeteri kadar su
1 adet soğan
2 adet pırasanın beyaz kısımları
2 adet havuç
1 adet portakalın suyu
Mercimek büyüklüğünde bir parça damla sakızı
1 çay kaşığı kimyon
1 parça çubuk tarçın
Yarım çay kaşığı tane
kişniş
yarım çay kaşığı toz zencefil
2 dal nane
Tuz
Karabiber
Köftesi için:
200 gram kıyma
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı kimyon
YAPILIŞI
1 Öncelikle köfteleri hazırlayın. Bunun için kıyma, tuz ve kimyonu birlikte yoğurun. Harçtan fındık
büyüklüğünde parçalar koparın. Yuvarlak köfteler hazırlayıp, kenara alın. 2 Zeytinyağını bir tencereye
alın ve eti suyunu salıp çekene dek kavurun. Üzerine 3 su bardağı sıcak su ekleyin. Et iyice yumuşayana
kadar (gerekirse su ekleyerek) pişirin. 3 Soğanı piyazlık, pırasa ve havucu jülyen doğrayın. Et yumuşayınca
üzerine soğan, pırasa, havuç, köfte, portakal suyu, damla sakızı, tuz ve nane dışındaki tüm baharatları ekleyin. Suyu azalmışsa yemeğin üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edin. Sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Ocaktan almadan önce tuz ekleyin. Ocaktan alıp kıyılmış nane katın. 5 dakika kadar dinlendirip servis yapın.