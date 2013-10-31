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Narlı İçli Köfte

Narlı İçli Köfte
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Dışı için:

1 su bardağı köftelik bulgur

1 su bardağı irmik

1 su bardağı buğday yarması

Yeteri kadar su



İç harcı için:

Yarım kg kıyma

Yarım çay bardağı sıvı yağ

6 adet orta boy soğan

1 su bardağı dövülmüş ceviz

1 demet maydanoz

1 adet nar

Tuz

Yenibahar

Karabiber



Haşlamak için:

Su ve tuz

YAPILIŞI

Öncelikle içli köftenin dışı için bulgur, irmik ve buğday yarmasını derin bir kaba koyun. Üzerini geçmeyecek şekilde su ekleyin ve 20 dakika bekletin. İyice yoğurun ve elle açıp, şekil verecek kıvama geldiğinde dilediğiniz biçimde şekillendirin. İçi için kıyma, sıvı yağ ve yemeklik doğranmış soğanı bir tavaya alıp, kısık ateşte 5 dakika kavurun. Sıcakken içine ceviz, kıyılmış maydanoz, tuz, yenibahar, karabiber katın ve karıştırın. Soğuduktan sonra nar ekleyip, tekrar karıştırın. Köftenin içine iç harçtan 1 çorba kaşığı koyun ve şekil verin. Dış ve iç harç bitene kadar işleme devam edin. Genişçe bir tencereye su koyup, kaynatın. Tuz katın ve köfteleri içine atıp, yumuşayana kadar haşlayın. Kevgirle suyun içinden alın ve sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Haşlama suyuna tuz katmazsanız, köfteler patlar.
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