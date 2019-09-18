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Nohutlu işkembe tarifi

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Nohutlu işkembe tarifi
  • 4 Kişilik
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Kurban Bayramı, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg nohut



Yarım kg dana işkembe



(mümkünse damar kısmından)



2 çorba kaşığı tereyağı



1 adet soğan, 2 adet sivri biber



1 çorba kaşığı domates salçası



Yeteri kadar su, tuz, karabiber


YAPILIŞI

Nohudu akşamdan ıslatın ve ertesi gün haşlayıp süzün. İşkembeyi yıkayıp bir tencereye alın. Üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyip yumuşayana dek haşlayın. Süzüp irice doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine ince kıyılmış biber ve salça ekleyin. Birkaç dakika birlikte kavurup işkembeyi ilave edin. 5 dakika sonra malzemenin üzerini 1 parmak geçecek kadar ılık su katın. Tuzunu, karabiberini ayarlayıp 15-20 dakika pişirin.

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