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Otlu Kuzu Budu

Otlu Kuzu Budu
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kuzu budu

1 adet kabuklu soğan

1 baş kabuklu sarımsak

Defne yaprağı

Taze kekik

Pazı

Ebegümeci

Isırgan otu

Radika

Zeytinyağı

Tuz

tane karabiber

YAPILIŞI

Derin bir tepsiye tuzlanmış kuzu budunu koyun. Üzerine zeytinyağı ekleyin. Kabuklu soğanı 4'e bölerek, kabuklu sarımsak, defne yaprağı ve taze kekik ilave edin. Tepsinin üzerini kapatarak 180 derece fırında yaklaşık 3,5 saat pişirin. Ayrı bir yerde soğan, sarımsak, mantar ve kırmızı biberi az zeytinyağında soteleyin. Kuzu etinin yanında servis yapın.
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