Otlu Kuzu Budu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Derin bir tepsiye tuzlanmış kuzu budunu koyun. Üzerine zeytinyağı ekleyin. Kabuklu soğanı 4'e bölerek, kabuklu sarımsak, defne yaprağı ve taze kekik ilave edin. Tepsinin üzerini kapatarak 180 derece fırında yaklaşık 3,5 saat pişirin. Ayrı bir yerde soğan, sarımsak, mantar ve kırmızı biberi az zeytinyağında soteleyin. Kuzu etinin yanında servis yapın.