Otlu Kuzu Budu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 adet kuzu budu
1 adet kabuklu soğan
1 baş kabuklu sarımsak
Defne yaprağı
Taze kekik
Pazı
Ebegümeci
Isırgan otu
Radika
Zeytinyağı
Tuz
tane karabiber
YAPILIŞI
Derin bir tepsiye tuzlanmış kuzu budunu koyun. Üzerine zeytinyağı ekleyin. Kabuklu soğanı 4'e bölerek, kabuklu sarımsak, defne yaprağı ve taze kekik ilave edin. Tepsinin üzerini kapatarak 180 derece fırında yaklaşık 3,5 saat pişirin. Ayrı bir yerde soğan, sarımsak, mantar ve kırmızı biberi az zeytinyağında soteleyin. Kuzu etinin yanında servis yapın.