Papaz Yahni

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Arpacık soğanları temizleyip kenara alın. Düdüklü Tencere'ye alıp ocağa oturtun. Suyunu salıp çekene dek pişirin. Üzerine tereyağı ve arpacık soğanı ilave edip, 5 dakika kavurun. Salçayı suyla açıp tencereye ilave edin. Tarçını tencereye katın. Tuzunu ve karabiberini ayarladıktan sonra tencereyi ocağa oturtun.Düdüklü Tencere'nin 2'inci kademe ayarında buhar çıkana dek pişirin. Buhar çıkmaya başlayınca ocağı kısık ateşe getirip, 20 dakika pişirin. Sürenin bitiminde ocağı kapatıp, tencereyi buhar tahliye ayarına getirin ve buharı tamamen çıkarın. Aç butonuna basarak tencereyi açın. Kıyılmış maydanozu yemeğe ekleyip karıştırdıktan sonra servis yapın.