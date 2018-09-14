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Sofra / Et Yemekleri / Parmak Kebabı

Parmak Kebabı

Parmak Kebabı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

800 gram kuzu but

2 adet patates

2'şer adet domates ve kırmızı biber

5 adet sivri biber

2 adet patlıcan

1'er havuç ve soğan

Tuz, karabiber, kekik

4 çorba kaşığı tereyağı



KIZARTMAK İÇİN: Sıvı yağ

YAPILIŞI

Eti ve tüm sebzeleri jülyen doğrayın. Et ve soğanı birlikte 2 çorba kaşığı tereyağında kavurun. İyice kavrulduktan sonra kısık ateşte 1 saat pişirin. Diğer taraftan patates ve patlıcanı bol yağda kızartın. Biberleri ve havuçları da kalan tereyağında soteleyin. Daha sonra baharatlar dahil, tüm malzemeyi iyice harmanlayıp servis yapın.
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