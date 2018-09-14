Parmak Kebabı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
800 gram kuzu but
2 adet patates
2'şer adet domates ve kırmızı biber
5 adet sivri biber
2 adet patlıcan
1'er havuç ve soğan
Tuz, karabiber, kekik
4 çorba kaşığı tereyağı
KIZARTMAK İÇİN: Sıvı yağ
YAPILIŞI
Eti ve tüm sebzeleri jülyen doğrayın. Et ve soğanı birlikte 2 çorba kaşığı tereyağında kavurun. İyice kavrulduktan sonra kısık ateşte 1 saat pişirin. Diğer taraftan patates ve patlıcanı bol yağda kızartın. Biberleri ve havuçları da kalan tereyağında soteleyin. Daha sonra baharatlar dahil, tüm malzemeyi iyice harmanlayıp servis yapın.