Parmak Kebabı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Eti ve tüm sebzeleri jülyen doğrayın. Et ve soğanı birlikte 2 çorba kaşığı tereyağında kavurun. İyice kavrulduktan sonra kısık ateşte 1 saat pişirin. Diğer taraftan patates ve patlıcanı bol yağda kızartın. Biberleri ve havuçları da kalan tereyağında soteleyin. Daha sonra baharatlar dahil, tüm malzemeyi iyice harmanlayıp servis yapın.