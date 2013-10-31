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Sofra / Et Yemekleri / Pastırmalı Güveç

Pastırmalı Güveç

Pastırmalı Güveç
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram pastırma

600 gram kuşbaşı kuzu eti

1 adet soğan

3 adet çarliston biber

1 adet dolmalık sarı biber

2 adet kırmızı biber

2 çorba kaşığı tereyağı

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI

Soğanları ve biberleri irice doğrayın ve kenara alın. Eti bir tavaya alıp, suyunu salıp yeniden çekene kadar pişirin. Üzerine tereyağı ve soğanı ilave edin. Soğanın rengi dönünce, biberleri ekleyin. Et yumuşayınca ocaktan alın. Tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Etli karışımı güveçlere pay edin. Üzerlerine pastırma dilimi yerleştirip, rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana dek pişirip servis yapın.
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