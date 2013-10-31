Pastırmalı Kurufasulye

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram kuru fasulye
150 gram pastırma
2 adet orta boy soğan
1 kahve fincanı zeytinyağı
2 adet sivri biber
2 adet kırmızı biber
2 su bardağı ılık su
Yarımşar çorba kaşığı domates ve biber salçası
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Yeteri kadar tuz
YAPILIŞI
Kuru fasulyeyi yıkayıp, üzerini üç parmak geçecek kadar su ekleyin ve bir gece dinlendirin. Ertesi gün suyunu süzüp, yeniden su ekleyerek haşlayın. Ayrı bir yerde yemeklik doğranmış soğanı zeytinyağında kavurun. Kıyılmış sivri biber ve kırmızı biber ekleyip sotelemeye devam edin. Su ilave edip, kaynayana dek pişirin. Kaynamaya başlayınca fasulyeyi ekleyin. Ocağın altını kısıp, domates salçası, biber salçası, karabiber, pul biber ve tuz ilave edip, su koyulaşana dek pişmeye bırakın. Pastırma ekleyip 5 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.