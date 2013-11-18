Pastırmalı şinitzel (Saltimbocca Alla Turca)

Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet büyük parça biftek
8 dilim çemensiz pastırma
Bir buçuk çorba kaşığı zeytinyağı
Bir buçuk tatlı kaşığı tereyağı
1 dal biberiye
Bir buçuk tatlı kaşığı limon suyu
Yarım çay kaşığı tuz
Yarımşar çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
Eti incecik dövün. Her iki tarafını tuz ve karabiberle ovun. Daha sonra düz bir zemine ayrı ayrı yerleştirin. Üzerlerine ikişer parça pastırma yerleştirin. Alt üst çevirirken düşmemesi için kürdan yardımıyla tutturun. Zeytinyağı, tereyağı ve biberiyeyi geniş ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Tereyağı köpüklendiğinde etleri alt üst yaparak pişirin. Ateşten almaya yakın üzerilerine limon suyu gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
PÜF NOKTASI
Orijinal ismi “Saltimbocca alla romana”dır.