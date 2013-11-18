Pastırmalı şinitzel (Saltimbocca Alla Turca)

Eti incecik dövün. Her iki tarafını tuz ve karabiberle ovun. Daha sonra düz bir zemine ayrı ayrı yerleştirin. Üzerlerine ikişer parça pastırma yerleştirin. Alt üst çevirirken düşmemesi için kürdan yardımıyla tutturun. Zeytinyağı, tereyağı ve biberiyeyi geniş ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Tereyağı köpüklendiğinde etleri alt üst yaparak pişirin. Ateşten almaya yakın üzerilerine limon suyu gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.