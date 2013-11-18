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Sofra / Et Yemekleri / Pastırmalı şinitzel (Saltimbocca Alla Turca)

Pastırmalı şinitzel (Saltimbocca Alla Turca)

Pastırmalı şinitzel (Saltimbocca Alla Turca)
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet büyük parça biftek

8 dilim çemensiz pastırma

Bir buçuk çorba kaşığı zeytinyağı

Bir buçuk tatlı kaşığı tereyağı

1 dal biberiye

Bir buçuk tatlı kaşığı limon suyu

Yarım çay kaşığı tuz

Yarımşar çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Eti incecik dövün. Her iki tarafını tuz ve karabiberle ovun. Daha sonra düz bir zemine ayrı ayrı yerleştirin. Üzerlerine ikişer parça pastırma yerleştirin. Alt üst çevirirken düşmemesi için kürdan yardımıyla tutturun. Zeytinyağı, tereyağı ve biberiyeyi geniş ve yapışmaz yüzeyli bir tavaya alın. Tereyağı köpüklendiğinde etleri alt üst yaparak pişirin. Ateşten almaya yakın üzerilerine limon suyu gezdirin. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

PÜF NOKTASI

Orijinal ismi “Saltimbocca alla romana”dır.
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