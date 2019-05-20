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Sofra / Et Yemekleri / Patatesli Bulgurlu Köfte

Patatesli Bulgurlu Köfte

Patatesli Bulgurlu Köfte
  • 5 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı ince bulgur



2 adet haşlanmış patates



1 adet soğan



4 çorba kaşığı zeytinyağı



1'er çorba kaşığı biber ve domates salçası



1'er çay kaşığı karabiber, pulbiber ve kimyon



Servis için: Marul yaprakları


YAPILIŞI

Bulguru kapaklı bir tencere alıp, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Kapağını kapatın ve suyunu iyice çekene dek dinlendirin. Ezilmiş patates ekleyip yoğurun. Ayrı bir yerde kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyip salça ekleyin ve karıştırarak kavurun. Daha sonra bulgurlu karışıma ilave edin. Karabiber, pulbiber ve kimyon katıp karıştırın. Harçtan ceviz büyüklüğünde bezeler koparıp şekillendirin. Marul yapraklarıyla servis yapın.

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