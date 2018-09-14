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Patlıcan Dizme

Patlıcan Dizme
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 adet patlıcan

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet küçük boy soğan



KIZARTMAK İÇİN: Sıvı yağ



SOS İÇİN:

1 çorba kaşığı domates salçası

1/2 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, keki

YAPILIŞI

Patlıcanları yıkayıp alacalı soyun. Ortalarına bıçak ile yarıklar açıp tuzlu suda bekletin. Soğanı ince kıydıktan sonra kıymayla yoğurup buzdolabında 2 saat bekletin. Dinlenen kıymadan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak köfteler hazırlayın. Köfteleri tavada az yağda yarı yarıya kızartın. Suda beklettiğiniz patlıcanları kağıt havlu ile iyice kurulayın. Halka şeklinde doğrayın ve az yağda yarı yarıya kızartın. Daha sonra bir fırın kabına bir köfte bir patlıcan olacak şekilde malzemeleri diklemesine ve yan yana dizin. Salçayı sulandırıp baharatlarla tatlandırdıktan sonra köftelerin üzerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika kadar pişirip servis yapın.
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