Patlıcan Kapama

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

1 Eti bir tencereye alıp, az suda 20 dakika haşlayın. Patlıcanların kabuklarını tamamen soyun ve uzunlamasına 3'e bölün. Daha sonra enine 3'e bölün. 2 Acısını almak için tuzlu suda 15 dakika bekletin. Sudan geçirip kurulayın. Kızgın yağda hafifçe kızartın ve bir fırın tepsisine dizin. Domateslerin kabuklarını soyup, halka doğradıktan sonra patlıcanların üzerine dizin. Haşladığınız eti suyu ile birlikte tepsiye alın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, etlerin üzeri kızarana dek pişirin ve servis yapın.