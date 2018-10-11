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Patlıcan ve Lahana Dolması

Patlıcan ve Lahana Dolması
  • 11 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

20 adet Adana patlıcanı

1 adet küçük boy lahana

4 adet soğan,

1/2 demet maydanoz

1/2 demet dereotu,

1 tatlı kaşığı karabiber

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı pirinç,

2 su bardağı su

1 çay kaşığı toz kakule

1 çorba kaşığı kuş üzümü

1 çorba kaşığı iç antep fıstığı

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

1 salkım üzüm

Yeterince begonya, papatya veya kadife çiçeği, tuz

YAPILIŞI

Dolma içini hazırlamak için soğanları soyup küçük doğrayın. Maydanoz ve dereotunu kıyın. Soğanı, tuz ve karabiberle yağsız olarak soteleyin. Soğanın kokusu değiştiğinde zeytinyağını ve yıkanmış pirinci ekleyin. Şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Suyun yarısını ve kakuleyi ilave edip kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin. Ocağı kapatıp, kuş üzümü, fıstıkları, limon kabuğu rendesini, maydanoz ve dereotunu karıştırıp dinlenmeye bırakın. 2 Patlıcanları oyun ve tuzlu suya alın. Lahanayı yapraklarına ayırın çok az haşlayın. Sert kısımlarını çıkarın. Hazırladığınız iç ılınınca patlıcanların içini doldurun. Lahana yapraklarına harçtan koyup sarın ve son katına birer adet begonya, papatya veya kadife çiçeği koyun. Dolmaları aynı tencereye yerleştirin ve çok az su ilave edip pişirdikten sonra soğumaya bırakın. Patlıcan dolmalarını servis edeceğiniz tabağa dizerken üstlerini taze üzümle kapatın.
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