Patlıcanlı Rulo Kebap

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İç malzeme için kıyma, rendelenmiş soğan, sarmısak, ince kıyılmış maydanoz, kırmızı biber, sivri biber, karabiber ve tuzu iyice yoğurun. Harcı ikiye bölüp, üzerini kapatın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda her birini yaklaşık 20-25 cm, uzun ince rulo şeklinde yuvarlayın. Patlıcanları alacalı soyup, boylamasına 2 mm kalınlığında dilimleyin. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine dizip, üzerilerine 3 çorba kaşığı zeytinyağı sürün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pembeleşene dek, yaklaşık 10 dakika pişirin. Kalan 3 çorba kaşığı zeytinyağı ve suyu karıştırın. 1 adet yufkayı düz bir zemine serin. Üzerine zeytinyağı ile karıştırılmış suyun yarısını sürün. Daha sonra karşılıklı iki kenarı hafifçe içe doğru katlayın. Kendinize bakan kenarı da, diğer iki kenarın üzerine gelecek şekilde içe doğru hafif katlayın. Yufkanın kendinize bakan tarafına patlıcanları yan yana yerleştirin. Patlıcanların uç kısmına 1 adet rulo şeklindeki uzun kıymayı koyup, yufkayı rulo şeklinde sarın. 2-2.5 parmak genişliğinde kesip, pişirme kağıdı ile kaplanmış küçük boy yuvarlak fırın tepsisine, iç kısmı yukarı bakacak şekilde yan yana yerleştirin. Kalan diğer yufkayı da aynı şekilde hazırlayıp, önceden ısıtılmış 190 derece fırında kızarana dek pişirin. Sos için tereyağı ve zeytinyağını tavaya alıp, tereyağı eriyince salçayı ilave edin. Kalan sos malzemesini ekleyip 2 dakika karıştırarak pişirin. Kebapların üzerine gezdirip servis yapın