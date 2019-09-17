Pekmezli Tavuk Tarifi

Öncelikle erik suyunu hazırlayın. Bunun için kuru erikleri küçük bir kaba alıp üzerine su ekleyin. Ocağa oturtup kısık ateşte suyunu yarı yarıya çekene dek pişirin. Kenara alıp soğutun. Tavuğun üzerinde kalan ince tüyleri yanan ocakta tütsüleyin. Daha sonra yıkayıp kurulayın ve parçalara ayırıp geniş bir kaba alın. Üzerine erik suyu, pekmez, limon suyu, sirke, ezilmiş sarmısak, tuz, karabiber ve pulbiber ekleyip harmanlayın. Bu şekilde buzdolabında 3-4 saat bekletin. Döküm tavayı tereyağı ile yağlayıp, tavuk parçalarını önlü arkalı kızartın ve servis yapın.