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Pekmezli Tavuk Tarifi

Osmanlı Mutfağı’nda şeker yerine tatlandırıcı olarak kullanılan pekmez ve buğday ununa alternatif olarak tercih edilen mısır unu yapılan tariflere farklı bir aroma ve lezzet katar. Tavuk yemeklerini sevenlerin denemek isteyeceği tarifiyle pekmezli tavuk tarifi
Pekmezli Tavuk Tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Doğum Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım su bardağı üzüm pekmezi



1 adet bütün tavuk



2 çorba kaşığı kuru erik suyu



1 adet limonun suyu, 10 diş sarımsak



1 çorba kaşığı elma sirkesi



Tuz, karabiber, pulbiber



Erik suyu için:



5-6 adet kuru erik, 1 su bardağı su



Kızartmak için: Tereyağı


YAPILIŞI

Öncelikle erik suyunu hazırlayın. Bunun için kuru erikleri küçük bir kaba alıp üzerine su ekleyin. Ocağa oturtup kısık ateşte suyunu yarı yarıya çekene dek pişirin. Kenara alıp soğutun. Tavuğun üzerinde kalan ince tüyleri yanan ocakta tütsüleyin. Daha sonra yıkayıp kurulayın ve parçalara ayırıp geniş bir kaba alın. Üzerine erik suyu, pekmez, limon suyu, sirke, ezilmiş sarmısak, tuz, karabiber ve pulbiber ekleyip harmanlayın. Bu şekilde buzdolabında 3-4 saat bekletin. Döküm tavayı tereyağı ile yağlayıp, tavuk parçalarını önlü arkalı kızartın ve servis yapın.

PÜF NOKTASI

Pekmezli tavuğu fırında da pişirebilirsiniz.
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