Pekmezli Yahni

Sofra Tarifi

6 adet kuzu incik 250 gram kuşbaşı dana eti 1 adet kuşbaşı tavuk budu Yeteri kadar su 2 adet kırmızı biber 500 gram arpacık soğan 2 çorba kaşığı harnup pekmezi 1 çay bardağı et suyu 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz Servis için: 1 adet ekmek, maydanoz

YAPILIŞI

Kuzu incik, dana ve tavuk etini tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynayana dek harlı ateşte pişirin. Ocağı kısıp, 1 saat daha pişirin. Pişme sırasında üzerinde oluşan köpüğü alın. Biberleri közleyip, kabuklarını temizledikten sonra doğrayın. Etlerin suyunu süzüp, kenara alın. Ayrı bir tencereye arpacık soğanı ve kırmızı biberleri alın, üzerine etleri yerleştirin. Harnup pekmezi döküp, karabiber ve tuz ekleyin. 1 çay bardağı et suyu ilave edip 20 dakika pişirin. Dilimlenmiş ekmekleri servis tabağına alıp, üzerine yahniyi yerleştirin. Maydanoz serpip servis yapın.