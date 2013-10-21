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Sofra / Et Yemekleri / Pekmezli Yahni

Pekmezli Yahni

Pekmezli Yahni
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet kuzu incik

250 gram kuşbaşı dana eti

1 adet kuşbaşı tavuk budu

Yeteri kadar su

2 adet kırmızı biber

500 gram arpacık soğan

2 çorba kaşığı harnup pekmezi

1 çay bardağı et suyu

1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz

Servis için: 1 adet ekmek, maydanoz

YAPILIŞI

Kuzu incik, dana ve tavuk etini tencereye alıp, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynayana dek harlı ateşte pişirin. Ocağı kısıp, 1 saat daha pişirin. Pişme sırasında üzerinde oluşan köpüğü alın. Biberleri közleyip, kabuklarını temizledikten sonra doğrayın. Etlerin suyunu süzüp, kenara alın. Ayrı bir tencereye arpacık soğanı ve kırmızı biberleri alın, üzerine etleri yerleştirin. Harnup pekmezi döküp, karabiber ve tuz ekleyin. 1 çay bardağı et suyu ilave edip 20 dakika pişirin. Dilimlenmiş ekmekleri servis tabağına alıp, üzerine yahniyi yerleştirin. Maydanoz serpip servis yapın.
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