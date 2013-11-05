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Pideli Köfte

Pideli Köfte
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet tırnak pide

Köfte için:

400 gram köftelik kıyma

1 çay bardağı galeta unu

1 adet soğan,

1 diş dövülmüş sarımsak

Tuz

karabiber

pul biber

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Sebze harcı için:

2 adet küçük boy kabak

1 adet soğan,

2 adet kırmızı biber

1 çorba kaşığı sıvı yağ

Sos için:

1 çorba kaşığı biber salçası

1 su bardağı su

YAPILIŞI

Köfte için derin bir kapta kıyma, galeta unu, rendelenmiş soğan, sarımsak, tuz, karabiber ve pul biberi iyice yoğurun. Harçtan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle şekil verip, kızdırılmış sıvı yağda kızartın. Sebze harcı için iri küpler halinde doğranmış kabak, dörde bölünmüş soğan ve halka kesilmiş kırmızı biberi, sıvı yağda hafifçe soteleyin. Sos için biber salçasını su ile tavaya alın ve 1-2 dakika karıştırarak pişirin. Pideleri dilimleyerek, servis tabağına alın. Üzerine salçalı sosu gezdirin. Sebzeli harcı üzerine yayın ve en üste de köfteleri yerleştirin. Yoğurtla birlikte servis yapın.
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