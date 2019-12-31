Pilavlı pirzola dolması

Pilav için pirinci tuzlu sıcak su ile ıslatın. Ayrı bir yerde yemeklik kıyılmış soğanı tereyağında soteleyin. Suyu süzülmüş pirinci ekleyip kavurun. Kuşüzümü, dolmalık fıstık, karabiber, yenibahar, tarçın, karanfil ve tuz ilave edip karıştırın. Bir buçuk su bardağı su ekleyip, pirinç göz göz olana dek pişirin. Ocaktan alıp, üzerini kağıt havlu ile kapatın ve 10-15 dakika dinlendirin. Pirzolalara karabiber, kekik ve tuz ekleyip 10 dakika dinlendirin. Daha sonra pirzola dilimleri tam olarak ayırmadan cep oluşturacak şekilde ortadan kesin. İçine pilav doldurun. Açılmasını önlemek için kenarını kürdanla tutturun. Kalan pirzolaları da aynı şekilde hazırlayın. Izgarada veya yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Kürdanları çıkarıp sıcak servis yapın.

Aşçı: Şefika Günyel