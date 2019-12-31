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Pilavlı pirzola dolması

Et ve dolma severler için harika birleşim... Pilavla pirzola dolması tarifi sofralarınızı süsleyecek...
Pilavlı pirzola dolması
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yılbaşı, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 parça büyük boy ve kalın



kuzu pirzola



Yarımşar çay kaşığı karabiber, kekik ve tuz



Pilav için: 1 su bardağı pirinç



1 adet küçük boy soğan



1 çorba kaşığı tereyağı



1 kahve fincanı kuşüzümü



1 kahve fincanı dolmalık fıstık veya antepfıstığı



1 tatlı kaşığı karabiber



1'er çay kaşığı yenibahar ve tarçın



Yarım çay kaşığı toz karanfil, tuz


YAPILIŞI

Pilav için pirinci tuzlu sıcak su ile ıslatın. Ayrı bir yerde yemeklik kıyılmış soğanı tereyağında soteleyin. Suyu süzülmüş pirinci ekleyip kavurun. Kuşüzümü, dolmalık fıstık, karabiber, yenibahar, tarçın, karanfil ve tuz ilave edip karıştırın. Bir buçuk su bardağı su ekleyip, pirinç göz göz olana dek pişirin. Ocaktan alıp, üzerini kağıt havlu ile kapatın ve 10-15 dakika dinlendirin. Pirzolalara karabiber, kekik ve tuz ekleyip 10 dakika dinlendirin. Daha sonra pirzola dilimleri tam olarak ayırmadan cep oluşturacak şekilde ortadan kesin. İçine pilav doldurun. Açılmasını önlemek için kenarını kürdanla tutturun. Kalan pirzolaları da aynı şekilde hazırlayın. Izgarada veya yapışmaz yüzeyli tavada önlü arkalı pişirin. Kürdanları çıkarıp sıcak servis yapın.

Aşçı: Şefika Günyel

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