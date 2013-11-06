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Sofra / Et Yemekleri / Pirzola

Pirzola

Pirzola
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg pirzola (2'şer kalem kesilmiş dövülmemiş)

3 tatlı kaşığı bal

7 çorba kaşığı zeytinyağı

1 adet ince kıyılmış soğan

3 diş kıyılmış sarımsak

2 dal kıyılmış maydanoz

3 dal kıyılmış dereotu

2 tutam nane

Bir buçuk limonun rendelenmiş kabuğu

3 çorba kaşığı sirke

1/4 rendelenmiş muskat

3 çay kaşığı pul biber

Bir buçuk çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI

Tüm malzemeyi üzerine ilave edin. Karıştırarak etin her tarafına bulaşmasını sağlayın. Bu şekilde buzdolabının alt rafında 3-4 saat bekletin. Daha sonra mangala koyun ve çevirerek her tarafını pişirin.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Pirzolayı çift kalem kestirirseniz et daha kalın ve sulu olur. Pişirirken orta derecede hatta biraz daha fazla pişirdiğinizde daha çok lezzet alır.
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