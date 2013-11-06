Sofra Tarifi

Tüm malzemeyi üzerine ilave edin. Karıştırarak etin her tarafına bulaşmasını sağlayın. Bu şekilde buzdolabının alt rafında 3-4 saat bekletin. Daha sonra mangala koyun ve çevirerek her tarafını pişirin.

PÜF NOKTASI

Aşçının notu: Pirzolayı çift kalem kestirirseniz et daha kalın ve sulu olur. Pişirirken orta derecede hatta biraz daha fazla pişirdiğinizde daha çok lezzet alır.