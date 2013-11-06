Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 kg pirzola (2'şer kalem kesilmiş dövülmemiş)
3 tatlı kaşığı bal
7 çorba kaşığı zeytinyağı
1 adet ince kıyılmış soğan
3 diş kıyılmış sarımsak
2 dal kıyılmış maydanoz
3 dal kıyılmış dereotu
2 tutam nane
Bir buçuk limonun rendelenmiş kabuğu
3 çorba kaşığı sirke
1/4 rendelenmiş muskat
3 çay kaşığı pul biber
Bir buçuk çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
YAPILIŞI
Tüm malzemeyi üzerine ilave edin. Karıştırarak etin her tarafına bulaşmasını sağlayın. Bu şekilde buzdolabının alt rafında 3-4 saat bekletin. Daha sonra mangala koyun ve çevirerek her tarafını pişirin.
PÜF NOKTASI
Aşçının notu: Pirzolayı çift kalem kestirirseniz et daha kalın ve sulu olur. Pişirirken orta derecede hatta biraz daha fazla pişirdiğinizde daha çok lezzet alır.