Polenta Yatağında Böğürtlen Soslu Pirzola

Süt ile polentayı ocağa oturtup kıvam alıncaya kadar karıştırın. Kıvam aldıktan sonra üzerine muskat ekleyip karıştırmaya devam edin. Ocaktan almadan 2 dakika önce bir taraftan karıştırıp diğer taraftan parmesan peynirini ilave edin ve ocaktan alın. Pirzolaları zeytinyağı, kekik, tuz, karabiber ve worcestershire sosu ile marine ederek buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Böğürtlen sos için böğürtlen ve kızılcık özünü tencere alıp bir taşım kaynatın. Geniş bir tabağa aldığınız polentanın üzerine pirzolaları dizin. Servis etmeden önce polentanın üzerine sos gezdirip servis yapın.

Kızılcık özü: Olgunlaşmış kızılcığın ezilerek tülbentten geçirilmesi veya hafif haşlanıp ezilmesi ile elde edilen kızılcık özünü hazır olarak zincir marketlerden de temin edebilirsiniz.