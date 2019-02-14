DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Polenta Yatağında Böğürtlen Soslu Pirzola

Polenta Yatağında Böğürtlen Soslu Pirzola

Polenta Yatağında Böğürtlen Soslu Pirzola
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 kalem pirzola

1/2 su bardağı polenta (mısır irmiği)

2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı rendelenmiş muskat

50 gram rendelenmiş parmesan peyniri

3 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 çorba kaşığı worcestershire sos

Tuz, karabiber



Böğürtlen Sos Için:

50 gram böğürtlen

6-7 çorba kaşığı kızılcık özü


YAPILIŞI

Süt ile polentayı ocağa oturtup kıvam alıncaya kadar karıştırın. Kıvam aldıktan sonra üzerine muskat ekleyip karıştırmaya devam edin. Ocaktan almadan 2 dakika önce bir taraftan karıştırıp diğer taraftan parmesan peynirini ilave edin ve ocaktan alın. Pirzolaları zeytinyağı, kekik, tuz, karabiber ve worcestershire sosu ile marine ederek buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Böğürtlen sos için böğürtlen ve kızılcık özünü tencere alıp bir taşım kaynatın. Geniş bir tabağa aldığınız polentanın üzerine pirzolaları dizin. Servis etmeden önce polentanın üzerine sos gezdirip servis yapın.

Kızılcık özü: Olgunlaşmış kızılcığın ezilerek tülbentten geçirilmesi veya hafif haşlanıp ezilmesi ile elde edilen kızılcık özünü hazır olarak zincir marketlerden de temin edebilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Worcestershire sosun yapımı en az iki hafta sürdüğü için marketlerden hazır alabilirsiniz
Bunları da Denemek İster misiniz?
Pilavlı Pirzola Dolması
Pilavlı Pirzola Dolması
Kekikli Biberiyeli Bütün Bonfile
Kekikli Biberiyeli Bütün Bonfile
Pekmez Soslu Kaburga
Pekmez Soslu Kaburga
Köfte İçinde Zerdeçallı Patates
Köfte İçinde Zerdeçallı Patates
Bearnaise Soslu Antrikot
Bearnaise Soslu Antrikot
Yumurtalı Burger
Yumurtalı Burger
Dalyan köfte
Dalyan köfte
Tavuk şnıtzel
Tavuk şnıtzel

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN