Porsiyonluk Ekmek Dolması

Ekmeklerin üstlerini kapak şeklinde kesin. Bir kaşık yardımıyla içlerini çıkarın ve kenara alın. Ekmeklerin etraflarını ve üstlerini 1 çorba kaşığı tereyağı ile yağlayın. Daha sonra yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri hafifçe kızarana dek tutun.2 Diğer taraftan sıvı yağı bir tavaya alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine kıyma, tuz, karabiber ekleyin ve kıyma suyunu salıp çekene dek kavurun. Ocaktan alıp, kavrulmuş dolmalık fıstık ve kıyılmış maydanoz ekleyip, karıştırın. Kenara ayırdığınız ekmek içlerini ufalayın. Kalan 1 çorba kaşığı tereyağını eritip, ekmek içlerini hafifçe kavurun ve kıymalı karışıma ekleyin. 3 Fırından aldığınız ekmeklerin içine kıymalı harcı paylaştırın. Kapaklarını kapatın ve yayvan bir tencereye yerleştirin. Et suyunu ısıtıp, içine bir tutam karabiber ekleyin. Bir kepçe ile ekmek dolmalarının üzerine azar azar et suyu gezdirin. Kısık ateşte ekmekler et suyunu çektikçe üzerilerine sudan gezdirerek, kabukları hafifçe yumuşayana kadar pişirip, servis yapın.