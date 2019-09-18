Pratik kelle tandır tarifi

Unu fırın torbasına alıp sallayarak her tarafına yayılmasını sağlayın. Daha sonra fazlasını silkeleyin. Kuzu kelleyi içine yerleştirip üzerine sarmısak, küçük parçalara ayrılmış kekik, toz kırmızıbiber ve tuz ekleyin. Sallayarak kellenin her tarafına bulaşmasını sağlayın. Fırın torbasının ağzını klipsle kapatın. Üzerine çatalla birkaç yerden delikler açın. Bir fırın tepsisine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 1 saat 15 dakika pişirin. Kellenin iyice kızarmasını istiyorsanız torbanın üst kısmını kesip bu şekilde 5 dakika daha pişirin. Fırından alıp 5 dakika bekletin ve etini kemiğinden ayırın. Taze soğan, kırmızı soğan, maydanoz ve kiraz domatesle servis yapın.