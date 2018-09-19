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Sofra / Et Yemekleri / Pratik Kuşbaşı Tandır

Pratik Kuşbaşı Tandır

Pratik Kuşbaşı Tandır
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kuşbaşı dana eti

2 çorba kaşığı tereyağı

1 şişe maden suyu

1'er tatlı kaşığı karabiber ve kaya tuzu

4-5 dal dereotu

YAPILIŞI

Tereyağının yarısını düdüklü tencereye alıp kızdırın ve eti ekleyin. Kapağı açık olarak karıştırmadan 5-6 dakika mühürleyin. Daha sonra karıştırın ve diğer kısımlarını da 5-6 dakika mühürleyin. Üzerine maden suyu, tuz ve karabiber ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte düdüğü çıkana kadar pişirin. Düdüğü çıktıktan sonra 10 dakika daha pişirin. Servis etmeden önce üzerine kalan tereyağını ekleyip şöyle bir çevirin. Dereotu ile süsleyip sıcak servis yapın.
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