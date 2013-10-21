Püreli Köfte

Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram köftelik kıyma



1 çay bardağı irmik



1 adet orta boy soğan



1'er çay kaşığı karabiber ve pul biber



2 çay kaşığı tuz



Püre için:



4 adet orta boy patates



1 çay bardağı süt, tuz



1'er tatlı kaşığı toz şeker ve tereyağı



Üzeri için:



1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri