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Püreli Köfte

Püreli Köfte
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram köftelik kıyma

1 çay bardağı irmik

1 adet orta boy soğan

1'er çay kaşığı karabiber ve pul biber

2 çay kaşığı tuz

Püre için:

4 adet orta boy patates

1 çay bardağı süt, tuz

1'er tatlı kaşığı toz şeker ve tereyağı

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI

Kıyma, irmik, rendelenmiş soğan, karabiber, pul biber ve tuzu iyice yoğurun. Fırın tepsisine elinizle bastırarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin. Püre için, patatesleri haşlayıp suyunu süzün. Kabuklarını temizleyip, süt, toz şeker, tereyağı ve tuz ekleyip iyice ezin. Püreyi köftenin üzerine yayın. Rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Fırının ızgara bölümünde kaşar peyniri hafif kızarana dek pişirin. Dilimleyip sıcak olarak servis yapın.
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