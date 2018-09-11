DETAYLI ARA
Sofra / Et Yemekleri / Ramazan Pideli Köfteli İskender

Ramazan Pideli Köfteli İskender

Ramazan Pideli Köfteli İskender
  • 4 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet Ramazan pidesi



KÖFTE HARCI İÇİN:

500 gram dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet rendelenmiş soğan

2 çorba kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

3 çorba kaşığı sıvı yağ

tuz

KIZARTMAK İÇİN:

2 çorba kaşığı tereyağı



SOS İÇİN:

2 çorba kaşığı domates salçası

1 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kekik

1/2 su bardağı su

tuz



SERVİS İÇİN:

4 çorba kaşığı yoğurt

4 adet sivri biber


YAPILIŞI

Köfte için tüm malzemeyi derin bir kaba alıp yoğurun. Harcı streç filme sıkıca sarın ve dondurucuya yerleştirin. Donduktan sonra, 2 cm kalınlığında dilimleyin ve tereyağında kızartın. Aynı tavada biberleri de kızartıp kenara alın. Sos için tereyağını eritip salçayı kekikle beraber kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine su ve tuz ekleyip karıştırın. Bir-iki dakika pişirip ocaktan alın. Pideleri ısıtıp 2-3 cm büyüklüğünde doğrayın ve tabaklara paylaştırın. Üzerine köfteleri yerleştirin. Sos gezdirin ve biberleri ekleyip yoğurtla birlikte servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Baharatlı Şiş Köfte
Baharatlı Şiş Köfte
Fırında Teff Köftesi ve Tahinli Fava
Fırında Teff Köftesi ve Tahinli Fava
Yumurtalı Çıtır Köfte
Yumurtalı Çıtır Köfte
Kabak Carpaccio Yatağında Misket Köfte
Kabak Carpaccio Yatağında Misket Köfte
Kıymalı Kolay Mini Burger
Kıymalı Kolay Mini Burger
Fırında KayısıIı Kuzu İncik
Fırında KayısıIı Kuzu İncik
Ekmek Aşı
Ekmek Aşı
Sezeli Tavuk Ciğeri
Sezeli Tavuk Ciğeri

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN