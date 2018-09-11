Ramazan Pideli Köfteli İskender

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 adet Ramazan pidesi
KÖFTE HARCI İÇİN:
500 gram dana kıyma
1 adet yumurta
1 adet rendelenmiş soğan
2 çorba kaşığı galeta unu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
3 çorba kaşığı sıvı yağ
tuz
KIZARTMAK İÇİN:
2 çorba kaşığı tereyağı
SOS İÇİN:
2 çorba kaşığı domates salçası
1 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kekik
1/2 su bardağı su
tuz
SERVİS İÇİN:
4 çorba kaşığı yoğurt
4 adet sivri biber
YAPILIŞI
Köfte için tüm malzemeyi derin bir kaba alıp yoğurun. Harcı streç filme sıkıca sarın ve dondurucuya yerleştirin. Donduktan sonra, 2 cm kalınlığında dilimleyin ve tereyağında kızartın. Aynı tavada biberleri de kızartıp kenara alın. Sos için tereyağını eritip salçayı kekikle beraber kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine su ve tuz ekleyip karıştırın. Bir-iki dakika pişirip ocaktan alın. Pideleri ısıtıp 2-3 cm büyüklüğünde doğrayın ve tabaklara paylaştırın. Üzerine köfteleri yerleştirin. Sos gezdirin ve biberleri ekleyip yoğurtla birlikte servis yapın.