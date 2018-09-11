Ramazan Pideli Köfteli İskender

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Köfte için tüm malzemeyi derin bir kaba alıp yoğurun. Harcı streç filme sıkıca sarın ve dondurucuya yerleştirin. Donduktan sonra, 2 cm kalınlığında dilimleyin ve tereyağında kızartın. Aynı tavada biberleri de kızartıp kenara alın. Sos için tereyağını eritip salçayı kekikle beraber kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine su ve tuz ekleyip karıştırın. Bir-iki dakika pişirip ocaktan alın. Pideleri ısıtıp 2-3 cm büyüklüğünde doğrayın ve tabaklara paylaştırın. Üzerine köfteleri yerleştirin. Sos gezdirin ve biberleri ekleyip yoğurtla birlikte servis yapın.