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Sofra / Et Yemekleri / Rozbif

Rozbif

Rozbif
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg bütün dana bonfile

15 adet tane karabiber

5-6 adet tane yenibahar

1/2 tatlı kaşığı tuz



SOS İÇİN:

1 su bardağı zeytinyağı

100 ml wok sosu

4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı taze çekilmiş karabiber

5-6 dal taze kekik

5-6 dal biberiye

2 çorba kaşığı toz şeker

1/4 su bardağı sıcak su

4 çorba kaşığı balzamik sirke


YAPILIŞI

Bonfileyi mutfak ipiyle bağlayıp rulo şekline getirin. Tuz, karabiber ve yenibaharı havanda iyice dövüp, etin üzerine sürün. İyice kızdırılmış döküm tavada, yoksa yapışmaz yüzeyli tavada altın rengi alana dek 1 dakika her tarafını iyice mühürleyin. Pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine alın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-45 dakika pişirin. Sos için zeytinyağı, wok sosu, ezilmiş sarmısak, kekik, çekilmiş karabiber, taze kekik ve biberiyeyi karıştırın. Diğer taraftan toz şekeri tavada eritip, sıcak su ve balzamik sirke ekleyin. Bir-iki dakika sirkenin kokusu gidene kadar kaynatın. Kokusu gidince zeytinyağlı karışıma ilave edin. Eti fırından alıp, sosun içinde ve oda sıcaklığında 3 saat dinlendirin veya ılık fırında 1 saat bekletin. Ilık veya soğuk olarak servis yapın.
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