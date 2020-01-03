Saçaklı Pilav

Pirinci tuzlu sıcak suda yarım saat bekletin ve süzüp 3-4 kez yıkayın. 1 çorba kaşığı tereyağını tencerede eritip, badem ve dolmalık fıstığı kavurun. Badem ve fıstığı tencereden alıp suyu ekleyin. Su kaynayınca pirinç, tozşeker, kuşüzümü, tuz, karabiber ve yenibahar ilave edin. Tüm malzemeyi karıştırdıktan sonra önce harlı sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin ve 15 dakika demlenmeye bırakın. Diğer taraftan tavuk göğsünü haşlayıp, didikleyin. Isıya dayanıklı cam bir kabı veya kek kalıbını tereyağı ile yağlayın. Kalan tereyağını eritin ve içine safranı katıp karıştırın. Bu karışımı kadayıfın üzerine gezdirip elinizle didikleyin. Kadayıftan bir parça ayırın ve kalanını yağladığınız kalıbın her tarafını kaplayacak şekilde yayın. İçine pilavın yarısını yayın ve üzerine nohut ile didiklenmiş tavuk etini serpin. Kalan pilavı yayın ve ayırdığınız kadayıf ile üzerini kaplayın. Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 25 dakika pişirin ve hafif ılındıktan sonra ters çevirip servis tabağına çıkarın. Üzeri için bademleri tereyağında kavurun ve ocaktan alın. İçine kuşüzümünü ekleyin ve karıştırdıktan sonra pilavın üzerine yayıp servis yapın.

Aşçı Ayşe Tüter