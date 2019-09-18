Sakatat güzellemesi tarifi

Kuzu yüreği ve ciğerini iri kuşbaşı şeklinde doğrayın. Böbrekleri bölün. Bu sırada içindeki yağın böbreğin üzerinde kalmasına dikkat edin. Çöp şişlerin pişerken yanmalarını önlemek için 1-2 saat suda bekletin. Daha sonra çöp şişlere, aralarına defne yaprakları koyarak yürek, ciğer ve böbrek geçirin. Kızgın döküm tavada ya da ızgarada önlü arkalı pişirin. Sıcakken üzerlerine tuz ve karabiber ekleyin. Biberleri arzunuza göre doğrayıp şişlere dizin. Aynı tavada önlü arkalı pişirin. Üçgen şeklinde kesilmiş lavaşla servis yapın.