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Saray sarması tarifi

Kendinizi saraylarda hissetmek istiyorsanız saray sarması tarifini kesinlikle denemelisiniz! Zengin iç malzemesiyle enerjinize enerji katacak...İşte akşam yemeklerinizin vazgeçilmezi olucak saray sarması tarifi sizlerle...
Saray sarması tarifi
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

600 gram kıyma



1 çorba kaşığı tereyağı



1 demet maydanoz



4 adet yufka, tuz, karabiber



Yufkaların arası için:



1 çay bardağı sıvıyağ



Üzeri için: 1 su bardağı et suyu



2 su bardağı yoğurt



2 diş dövülmüş sarmısak



1 çorba kaşığı tereyağı



1'er çay kaşığı nane ve pulbiber


YAPILIŞI

Tavaya aldığınız tereyağını eritip kıyma, tuz ve karabiber ekleyip etin rengi dönene kadar kavurun. Kıyılmış maydanoz ekleyin ve 1-2 kez çevirdikten sonra tavayı ocaktan alıp, ılınmaya bırakın. Bir adet yufkayı düz bir zemine serin ve üzerine fırça yardımıyla sıvıyağ sürün. Üzerine ikinci yufkayı serin ve kıymalı harcın yarısını yufkanın uç kısmına yayın. Çok sıkı olacak şekilde sararak rulo yapın. Kalan 2 adet yufkaya da aynı işlemi uygulayın ve ruloları 2 parmak kalınlığında dilimleyin. Kestiğiniz kısım üste gelecek şekilde yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin ve önceden ısıtılmış 190 derece fırında kızarana kadar pişirin. Fırından aldıktan sonra üzerine et suyu gezdirin. Yoğurt ve sarmısağı çırpın. Erittiğiniz tereyağına nane ve pulbiber ekleyin. Saray sarmasının üzerine sarmısaklı yoğurt döküp, naneli tereyağı gezdirin ve sıcak olarak servis yapın

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