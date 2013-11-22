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Sebze Garnitürlü Et

Sebze Garnitürlü Et
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

adet kabak

2 adet küçük boy havuç

250 gram brokoli

400 gram kuşbaşı dana eti

Yeteri kadar su

1 diş rendelenmiş sarımsak

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay bardağı yağsız süt

Tuz

karabiber

pul biber

kekik

YAPILIŞI

Kabukları soyulmuş kabak ve havucu ayrı tencerelere alın. Üzerlerine yarımşar çay bardağı su katın ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Çiçeklerine ayrılmış brokoliyi de ayrı bir tencerede, üzerine yarım çay bardağı su ilave ederek, kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Eti bir tencereye koyup suyunu salıp çekene dek kavurun ve tencereden alın. Daha sonra tencereye salçaları ve sarımsağı katıp, birlikte 1 dakika çevirin.
Üzerine süt, karabiber, pul biber katıp, şöyle bir çevirdikten sonra eti ilave edin ve kısık ateşte 5 dakika
pişirin. Ocağın altını kapatın. Yemeğe tuz ve kekik ekleyip, karıştırın. Haşlanmış sebzeleri doğrayıp tuz
ekledikten sonra karıştırın. Etle birlikte sıcak olarak servis yapın.
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