Sebze Garnitürlü Et

Üzerine süt, karabiber, pul biber katıp, şöyle bir çevirdikten sonra eti ilave edin ve kısık ateşte 5 dakika

pişirin. Ocağın altını kapatın. Yemeğe tuz ve kekik ekleyip, karıştırın. Haşlanmış sebzeleri doğrayıp tuz

ekledikten sonra karıştırın. Etle birlikte sıcak olarak servis yapın.

Kabukları soyulmuş kabak ve havucu ayrı tencerelere alın. Üzerlerine yarımşar çay bardağı su katın ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Çiçeklerine ayrılmış brokoliyi de ayrı bir tencerede, üzerine yarım çay bardağı su ilave ederek, kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Eti bir tencereye koyup suyunu salıp çekene dek kavurun ve tencereden alın. Daha sonra tencereye salçaları ve sarımsağı katıp, birlikte 1 dakika çevirin.