Sebze Garnitürlü Et

Sofra Tarifi
MALZEMELER
adet kabak
2 adet küçük boy havuç
250 gram brokoli
400 gram kuşbaşı dana eti
Yeteri kadar su
1 diş rendelenmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çay bardağı yağsız süt
Tuz
karabiber
pul biber
kekik
YAPILIŞI
Kabukları soyulmuş kabak ve havucu ayrı tencerelere alın. Üzerlerine yarımşar çay bardağı su katın ve kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Çiçeklerine ayrılmış brokoliyi de ayrı bir tencerede, üzerine yarım çay bardağı su ilave ederek, kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. Eti bir tencereye koyup suyunu salıp çekene dek kavurun ve tencereden alın. Daha sonra tencereye salçaları ve sarımsağı katıp, birlikte 1 dakika çevirin.
Üzerine süt, karabiber, pul biber katıp, şöyle bir çevirdikten sonra eti ilave edin ve kısık ateşte 5 dakika
pişirin. Ocağın altını kapatın. Yemeğe tuz ve kekik ekleyip, karıştırın. Haşlanmış sebzeleri doğrayıp tuz
ekledikten sonra karıştırın. Etle birlikte sıcak olarak servis yapın.