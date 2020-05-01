Sebzeli et sote

Yarım çay bardağı zeytinyağı
İkişer adet salçalık kırmızı biber ve dolmalık biber
2 diş sarımsak
1 adet soğan
200 gram mantar
500 gram dana eti
Tuz, karabiber, pul biber
Eti jülyen şeklinde doğrayın. Bir tencereye alıp, kısık ateşte kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Zeytinyağını bir tavaya koyup jülyen doğranmış biberler, kıyılmış sarımsak ve piyazlık doğranmış soğanı ilave edin. 1-2 dakika soteledikten sonra dilimlenmiş mantarı ekleyip sotelemeye devam edin. Eti de ekledikten sonra kısık ateşte et yumuşayana kadar pişirin. Tavayı ocaktan alın. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip sıcak servis yapın.