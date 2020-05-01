Sebzeli et sote

Eti jülyen şeklinde doğrayın. Bir tencereye alıp, kısık ateşte kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Zeytinyağını bir tavaya koyup jülyen doğranmış biberler, kıyılmış sarımsak ve piyazlık doğranmış soğanı ilave edin. 1-2 dakika soteledikten sonra dilimlenmiş mantarı ekleyip sotelemeye devam edin. Eti de ekledikten sonra kısık ateşte et yumuşayana kadar pişirin. Tavayı ocaktan alın. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip sıcak servis yapın.