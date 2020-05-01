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Sofra Et Yemekleri Sebzeli et sote

Sebzeli et sote

Sebzeli et sote
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım çay bardağı zeytinyağı



İkişer adet salçalık kırmızı biber ve dolmalık biber



2 diş sarımsak



1 adet soğan



200 gram mantar



500 gram dana eti



Tuz, karabiber, pul biber


YAPILIŞI

Eti jülyen şeklinde doğrayın. Bir tencereye alıp, kısık ateşte kendi suyunu salıp çekene kadar pişirin. Zeytinyağını bir tavaya koyup jülyen doğranmış biberler, kıyılmış sarımsak ve piyazlık doğranmış soğanı ilave edin. 1-2 dakika soteledikten sonra dilimlenmiş mantarı ekleyip sotelemeye devam edin. Eti de ekledikten sonra kısık ateşte et yumuşayana kadar pişirin. Tavayı ocaktan alın. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip sıcak servis yapın.

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