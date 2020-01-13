Sebzeli Et tarifi

ETİ tencereye alıp, suyunu salıp çekene dek ara sıra karıştırarak kavurun. Üzerine tereyağı arpacık soğan, sarımsak ve irice doğranmış havuç ekleyip birlikte soteleyin. Dilimlenmiş patatesi katıp sotelemeye devam edin. Birkaç dakika sonra bir buçuk su bardağı sıcak su, tuz, karabiber ve kimyon koyun. Tencerenin kapağı kapalı olarak 20 dakika pişirin. Üzerine irice doğranmış domates ve biberi katın. Bu şekilde et yumuşayana dek, gerekirse su ilave ederek pişirin. Kekikle süsleyerek servis yapın.