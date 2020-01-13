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Sebzeli Et tarifi

Sebzelerin ve etin bir araya gelmesiyle oluşan leziz bir tarif! Misafirlerine nefis bir yemek sunmak isteyenlere: Sebzeli et tarifi...
Sebzeli Et tarifi
  • 6 Kişilik
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Yemek Daveti, Piknik, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

750 gram kuşbaşından daha iri doğranmış parça kuzu eti



3 çorba kaşığı tereyağı



15 adet arpacık soğan



5 diş sarmısak, 2 adet havuç



3 adet patates



Yeteri kadar su



2 adet domates



5-6 adet sivri biber



1 çay kaşığı silme kimyon



2 dal kekik, tuz, karabiber


YAPILIŞI

ETİ tencereye alıp, suyunu salıp çekene dek ara sıra karıştırarak kavurun. Üzerine tereyağı arpacık soğan, sarımsak ve irice doğranmış havuç ekleyip birlikte soteleyin. Dilimlenmiş patatesi katıp sotelemeye devam edin. Birkaç dakika sonra bir buçuk su bardağı sıcak su, tuz, karabiber ve kimyon koyun. Tencerenin kapağı kapalı olarak 20 dakika pişirin. Üzerine irice doğranmış domates ve biberi katın. Bu şekilde et yumuşayana dek, gerekirse su ilave ederek pişirin. Kekikle süsleyerek servis yapın.

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