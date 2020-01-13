Sebzeli Et tarifi

750 gram kuşbaşından daha iri doğranmış parça kuzu eti
3 çorba kaşığı tereyağı
15 adet arpacık soğan
5 diş sarmısak, 2 adet havuç
3 adet patates
Yeteri kadar su
2 adet domates
5-6 adet sivri biber
1 çay kaşığı silme kimyon
2 dal kekik, tuz, karabiber
ETİ tencereye alıp, suyunu salıp çekene dek ara sıra karıştırarak kavurun. Üzerine tereyağı arpacık soğan, sarımsak ve irice doğranmış havuç ekleyip birlikte soteleyin. Dilimlenmiş patatesi katıp sotelemeye devam edin. Birkaç dakika sonra bir buçuk su bardağı sıcak su, tuz, karabiber ve kimyon koyun. Tencerenin kapağı kapalı olarak 20 dakika pişirin. Üzerine irice doğranmış domates ve biberi katın. Bu şekilde et yumuşayana dek, gerekirse su ilave ederek pişirin. Kekikle süsleyerek servis yapın.