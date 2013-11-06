Sebzeli Köfte

maydanoz, su, tuz ve baharatları ekleyip, yoğurun. Harçtan arzunuza göre köfteler hazırlayın. Patatesleri elma dilimi, havuçları verev, kereviz saplarını küp doğrayın. Mantarları dörde bölün. 2 Tereyağını bir tencereye alıp, iri doğranmış soğanı rengi dönene dek sote edin. Üzerine patatesi ekleyip birkaç dakika

çevirin. Ardından havuç ve kerevizi katıp birlikte birkaç dakika daha sote edin. Mantarı ekleyin ve 5 dakika pişirin. Salçayı katıp kavurduktan sonra tencereye sebzelerin üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynamaya

başlayınca köfteleri tencereye ilave edin. Tuzunu ayarlayın. 25-30 dakika pişirip ocaktan alın.

Köfte için kıymayı bir kaba alın. Üzerine rendelenmiş soğan, ıslatılıp suyu sıkılmış ekmek içi, kıyılmış