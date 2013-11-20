Sebzeli Kuzu

Tüm sebzeleri ve taze sarımsağı irice doğrayın. Maydanoz sapı, kekik ve tarhunu bir demet haline getirip, mutfak ipiyle bağlayın. Derin Tencere'yi ocakta ısıtın. Eti tencereye koyup, hiç yağ koymadan suyunu salıp çekene dek karıştırarak kavurun. Doğranmış sebzeleri taze baharat demetini, tane karabiber ve tuzu üzerine ekleyin. Zeytinyağını gezdirip, karıştırın ve ocaktan alın. Yemeğe hiç su eklemeden, Tencere'nin kapağını kapatıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırına koyun. 40-45 dakika pişirip servis yapın.