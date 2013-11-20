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Sofra / Et Yemekleri / Sebzeli Kuzu

Sebzeli Kuzu

Sebzeli Kuzu
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

800 gram iri doğranmış kuzu eti

1 adet soğan

1 adet kabak

2 adet kırmızıbiber

2 adet dolmalık biber

1 adet sarı dolmalık biber

1 dal taze sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

Yarım demet maydanoz sapı

5 dal kekik

3 dal tarhun

1 tatlı kaşığı tane karabiber

Tuz

YAPILIŞI

Tüm sebzeleri ve taze sarımsağı irice doğrayın. Maydanoz sapı, kekik ve tarhunu bir demet haline getirip, mutfak ipiyle bağlayın. Derin Tencere'yi ocakta ısıtın. Eti tencereye koyup, hiç yağ koymadan suyunu salıp çekene dek karıştırarak kavurun. Doğranmış sebzeleri taze baharat demetini, tane karabiber ve tuzu üzerine ekleyin. Zeytinyağını gezdirip, karıştırın ve ocaktan alın. Yemeğe hiç su eklemeden, Tencere'nin kapağını kapatıp, önceden ısıtılmış 200 derece fırına koyun. 40-45 dakika pişirip servis yapın.

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