Sebzeli Kuzu Pirzola

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Öncelikle kuzu pirzolaları marine edin. Bunun için süt, rendelenmiş soğanın suyu, zeytinyağı, pul biber ve karabiberi derin bir kaba alın. Etleri bu sosun içinde 2 saat bekletin. Daha sonra sostan çıkarıp, ızgara yapın. Kırmızı-sarı biber ve havucu jülyen şeklinde doğrayıp, tavaya alın. Kıyılmış sarımsak, verev doğranmış taze soğan ve zeytinyağını da tavaya ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Limon suyunu da kattıktan sonra 1-2 dakika soteleyin. Servis tabağına aldığınız sebzelerin üzerine etleri yerleştirin ve kekik serptikten sonra sıcak olarak servis yapın.