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Sofra / Et Yemekleri / Sebzeli Kuzu Pirzola

Sebzeli Kuzu Pirzola

Sebzeli Kuzu Pirzola
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet kuzu pirzola

1'er adet kırmızı ve sarı biber

1 adet havuç

2 diş sarımsak

2 dal taze soğan

1 çorba kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı limon suyu

Tuz

Marine için:

1 çay bardağı süt

1 adet soğan

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Pul biber

karabiber

Üzerine: Kekik

YAPILIŞI

Öncelikle kuzu pirzolaları marine edin. Bunun için süt, rendelenmiş soğanın suyu, zeytinyağı, pul biber ve karabiberi derin bir kaba alın. Etleri bu sosun içinde 2 saat bekletin. Daha sonra sostan çıkarıp, ızgara yapın. Kırmızı-sarı biber ve havucu jülyen şeklinde doğrayıp, tavaya alın. Kıyılmış sarımsak, verev doğranmış taze soğan ve zeytinyağını da tavaya ekleyin. Tuzunu ayarlayın. Limon suyunu da kattıktan sonra 1-2 dakika soteleyin. Servis tabağına aldığınız sebzelerin üzerine etleri yerleştirin ve kekik serptikten sonra sıcak olarak servis yapın.
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