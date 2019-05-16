Sebzeli Rosto Köfte

İç malzeme için mantarı dilim- leyin, biberleri iri küp şeklinde doğrayın. zeytinyağını bir tavaya alıp ısıtın. Üzerine mantar ve biber ilave edip soteleyin. Bezelye, sarımsak, ceviz, tuz ve karabiber ekleyip, birkaç dakika daha kavurun. Soğuduktan sonra kaşar peynirini ilave edin. Sos için domateslerin kabuklarını soyup küp doğrayın. Küçük bir tencereye alıp üzerine kalan malzeme- yi ilave edin. Kısık ateşte kıvam alana dek pişirip ocaktan alın. Köfte için kıymayı geniş bir kaba alın. Üzerine yumurta sarısı, ekmek içi, baharat ve tuz ekleyip 10 dakika yoğurun. Daha sonra iki parça pişirme kağıdı arasına alıp, 1 cm kalınlığında dikdörtgen olacak şekilde merdane ile açın. Üzerindeki pişirme kağıdını alıp, iç malzemeyi uzunlama- sına yayın. Köftenin uzun kenarından başlayarak alttaki kağıt yardımıyla rulo yapın. Üzerine yumurta akı sürün ve bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerini önce pişirme kağıdı sonra alüminyum folyo ile kaplayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişi- rin. Pişirme kağıdı ve folyoyu alıp üze- ri kızarana dek pişirin. Servis tabağına alın. Domates sosu üzerine gezdirin. Dilimleyerek servis yapın.