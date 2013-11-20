Sebzeli Sac Kavurma

Sofra Tarifi
MALZEMELER
750 gram antrikot
1 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı sıvı yağ
1 adet soğan
3 adet kırmızı biber
3 adet yeşil biber
1 adet sarı biber
5 diş sarımsak
1 çorba kaşığı salça
2 tatlı kaşığı kekik
1 tatlı kaşığı pul biber
100 gram mantar
1 adet domates
Yarım çay bardağı kırmızı şarap
1 çay kaşığı tuz
YAPILIŞI
Tereyağı ve sıvı yağı vok tavaya alıp, jülyen kesilmiş antrikot ve soğanı birlikte soteleyin. Jülyen doğranmış kırmızı, yeşil ve sarı biber ekleyip sotelemeye devam edin. Kıyılmış sarımsak ve salça ilave edip, et yumuşayana dek pişirin. Kekik ve pul biber ekleyip, tuzunu ayarlayın. Kıyılmış mantar, ardından doğranmış domates ilave edip 10 dakika daha pişirin. Şarap ekleyip karıştırın. 2 dakika sonra ocaktan alın. Sıcak servis yapın.