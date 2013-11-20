Sebzeli Sac Kavurma

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Tereyağı ve sıvı yağı vok tavaya alıp, jülyen kesilmiş antrikot ve soğanı birlikte soteleyin. Jülyen doğranmış kırmızı, yeşil ve sarı biber ekleyip sotelemeye devam edin. Kıyılmış sarımsak ve salça ilave edip, et yumuşayana dek pişirin. Kekik ve pul biber ekleyip, tuzunu ayarlayın. Kıyılmış mantar, ardından doğranmış domates ilave edip 10 dakika daha pişirin. Şarap ekleyip karıştırın. 2 dakika sonra ocaktan alın. Sıcak servis yapın.