Sebzeli Simit Köfte

1 Köfte için kıymayı derin bir kaba alın. İçine elinizle ufaladığınız ekmek içi, rendelenmiş soğan, kıyılmış sarımsak, biber salçası, yumurta sarısı, tuz ve karabiber ekleyin. Tüm malzemeyi iyice yoğurun. Harçtan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içinde top yapın. Ortasını parmağınızla oyup, delik açın. Köfte harcı bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

2 Sos için maden suyu, nişasta, mısır unu ve yumurta akını bir kapta pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın.

3 Üzerine boza kıvamına gelene kadar un ekleyin ve çırpmaya devam edin (köfteleri bu sosa batırdığınızda sos köfteleri kaplayıp, akmayacak kıvamda olmalı). Köfteleri hazırladığınız sosa bulayın ve kızdırılmış sıvı yağda hafif rengi dönene kadar kızartın. Kağıt havlu üzerinde fazla yağını aldıktan sonra fırın tepsisine yerleştirin.

4 Sebze harcı için kabağı rendeleyin ve sıkarak suyunu alın. Derin bir kaba aldığınız kabağın üzerine, rendelenmiş havuç ve jülyen doğranmış kırmızı biber katın. Rendelediğiniz patatesin suyunu sıkarak alın ve kabağın üzerine ekleyin. Yumurta, un, tulum peyniri veya rendelenmiş eski kaşar peyniri, maydanoz, dereotu, nane, tuz ve karabiber katın. Tüm malzemeyi karıştırın. Sebzeli harcı, köftelerin ortasına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin ve sıcak olarak servis yapın.